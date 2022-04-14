Sonic SVM (SONIC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sonic SVM (SONIC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sonic SVM (SONIC) Informatie Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups. Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups. Officiële website: https://www.sonic.game/ Whitepaper: https://github.com/mirrorworld-universe/reports/blob/master/Sonic%20SVM%20%E2%80%93%20A%20HyperGrid%20Scaling%20Future%20of%20Solana.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/SonicxvLud67EceaEzCLRnMTBqzYUUYNr93DBkBdDES Koop nu SONIC!

Sonic SVM (SONIC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sonic SVM (SONIC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 70.88M Totale voorraad: $ 2.40B Circulerende voorraad: $ 383.36M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 443.74M Hoogste ooit: $ 1.31 Laagste ooit: $ 0.155250981859847 Huidige prijs: $ 0.18489

Sonic SVM (SONIC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sonic SVM (SONIC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SONIC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SONIC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SONIC begrijpt, kun je de live prijs van SONIC token verkennen!

