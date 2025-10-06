BeursDEX+
De live Somnia prijs vandaag is 0.3522 USD. Volg realtime SOMI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SOMI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Somnia logo

Somnia koers(SOMI)

1 SOMI naar USD live prijs:

$0.3537
$0.3537$0.3537
-0.50%1D
USD
Somnia (SOMI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:37:20 (UTC+8)

Somnia (SOMI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.3117
$ 0.3117$ 0.3117
24u laag
$ 0.3607
$ 0.3607$ 0.3607
24u hoog

$ 0.3117
$ 0.3117$ 0.3117

$ 0.3607
$ 0.3607$ 0.3607

--
----

--
----

+2.53%

-0.50%

-21.02%

-21.02%

Somnia (SOMI) real-time prijs is $ 0.3522. De afgelopen 24 uur werd er SOMI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.3117 en een hoogtepunt van $ 0.3607, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SOMI hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SOMI met +2.53% veranderd in het afgelopen uur, -0.50% in de afgelopen 24 uur en -21.02% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Somnia (SOMI) Marktinformatie

--
----

$ 390.15K
$ 390.15K$ 390.15K

$ 352.20M
$ 352.20M$ 352.20M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOMNIA

De huidige marktkapitalisatie van Somnia is --, met een handelsvolume van $ 390.15K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SOMI is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 352.20M.

Somnia (SOMI) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Somnia prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.001777-0.50%
30 dagen$ -0.504-58.87%
60 dagen$ -0.4658-56.95%
90 dagen$ +0.2522+252.20%
Somnia prijswijziging vandaag

SOMI registreerde vandaag een verandering van $ -0.001777 (-0.50%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Somnia 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.504 (-58.87%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Somnia 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,SOMI zien we een verandering van $ -0.4658 (-56.95%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Somnia 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.2522 (+252.20%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Somnia (SOMI) bekijken?

Bekijk nu de Somniaprijsgeschiedenispagina.

Wat is Somnia (SOMI)?

Somnia is the fastest, most cost-effective EVM Layer-1 blockchain, capable of processing over 1 million transactions per second with sub-second finality and sub-cent fees. With this performance, Somnia enables real-time, fully on-chain experiences that go beyond financial applications. It’s the ideal foundation for building large-scale games, social platforms, metaverse economies, and AI-powered applications. Somnia’s architecture supports fully composable systems, empowering builders to create immersive, intelligent, and interactive digital experiences that scale to millions of users.

Somnia is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeSomnia investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van SOMI staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Somnia lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Somnia aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Somnia Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Somnia (SOMI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Somnia (SOMI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Somnia te bekijken.

Bekijk nu de Somnia prijsvoorspelling !

Somnia (SOMI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Somnia (SOMI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SOMI token !

Hoe koop je Somnia (SOMI)?

Op zoek naar Hoe koop je Somnia? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Somnia gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

SOMI naar lokale valuta's

Somnia bron

Voor een beter begrip van Somnia kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Somnia
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Somnia

Hoeveel is Somnia (SOMI) vandaag waard?
De live SOMI prijs in USD is 0.3522 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SOMI naar USD prijs?
De huidige prijs van SOMI naar USD is $ 0.3522. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Somnia?
De marktkapitalisatie van SOMI is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SOMI?
De circulerende voorraad van SOMI is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SOMI?
SOMI bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SOMI?
SOMI zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van SOMI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SOMI is $ 390.15K USD.
Zal SOMI dit jaar hoger gaan?
SOMI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SOMI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:37:20 (UTC+8)

Somnia (SOMI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

