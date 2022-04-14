Soldex (SOLX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Soldex (SOLX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Soldex (SOLX) Informatie The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds. The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds. Officiële website: https://soldex.ai/ Whitepaper: https://soldexai.gitbook.io/soldex-whitepaper/ Block explorer: https://solscan.io/token/CH74tuRLTYcxG7qNJCsV9rghfLXJCQJbsu7i52a8F1Gn Koop nu SOLX!

Soldex (SOLX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Soldex (SOLX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 29.73K $ 29.73K $ 29.73K Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 420.41M $ 420.41M $ 420.41M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 35.36K $ 35.36K $ 35.36K Hoogste ooit: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Laagste ooit: $ 0.000026885078873052 $ 0.000026885078873052 $ 0.000026885078873052 Huidige prijs: $ 0.00007071 $ 0.00007071 $ 0.00007071 Meer informatie over Soldex (SOLX) prijs

Soldex (SOLX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Soldex (SOLX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOLX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOLX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOLX begrijpt, kun je de live prijs van SOLX token verkennen!

Soldex (SOLX) Prijsgeschiedenis Door de SOLX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SOLX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SOLX Wil je weten waar je SOLX naartoe gaat? Onze SOLX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOLX token!

