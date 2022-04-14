SOLVEX (SOLVEX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SOLVEX (SOLVEX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SOLVEX (SOLVEX) Informatie Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation. Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world. Officiële website: https://solvexnetwork.io Whitepaper: https://solvex-network.gitbook.io/whitepaper Block explorer: https://bscscan.com/token/0x8c47fcbcf4fc23f57b59527a96ee3b0944c3946c Koop nu SOLVEX!

SOLVEX (SOLVEX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SOLVEX (SOLVEX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Totale voorraad: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Circulerende voorraad: $ 49.53M $ 49.53M $ 49.53M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Hoogste ooit: $ 0.492 $ 0.492 $ 0.492 Laagste ooit: $ 0.002923721992189495 $ 0.002923721992189495 $ 0.002923721992189495 Huidige prijs: $ 0.0292 $ 0.0292 $ 0.0292 Meer informatie over SOLVEX (SOLVEX) prijs

SOLVEX (SOLVEX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SOLVEX (SOLVEX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOLVEX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOLVEX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOLVEX begrijpt, kun je de live prijs van SOLVEX token verkennen!

Hoe koop je SOLVEX? Wil je SOLVEX (SOLVEX) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SOLVEX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SOLVEX koopt op MEXC!

SOLVEX (SOLVEX) Prijsgeschiedenis Door de SOLVEX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SOLVEX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SOLVEX Wil je weten waar je SOLVEX naartoe gaat? Onze SOLVEX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOLVEX token!

