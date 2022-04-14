SOLS (SOLS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SOLS (SOLS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SOLS (SOLS) Informatie Sols is based on the indexing system of Solana inscriptions, and also provides BRC20 tokens with cross-chain access to the Solana network.There is another token with the same name. Please be careful to distinguish. The current contract address ends with QjbA.Please refer to its official website:https://sols.cc/ Sols is based on the indexing system of Solana inscriptions, and also provides BRC20 tokens with cross-chain access to the Solana network.There is another token with the same name. Please be careful to distinguish. The current contract address ends with QjbA.Please refer to its official website:https://sols.cc/ Officiële website: https://sols.cc/ Block explorer: https://solscan.io/token/Erg9C3kghTDShXho5a15v1gv62vyud6D9Mx1FV4hQjbA Koop nu SOLS!

SOLS (SOLS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SOLS (SOLS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 64.04K $ 64.04K $ 64.04K Hoogste ooit: $ 0.7199 $ 0.7199 $ 0.7199 Laagste ooit: $ 0.000917755130923018 $ 0.000917755130923018 $ 0.000917755130923018 Huidige prijs: $ 0.00305 $ 0.00305 $ 0.00305 Meer informatie over SOLS (SOLS) prijs

SOLS (SOLS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SOLS (SOLS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOLS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOLS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOLS begrijpt, kun je de live prijs van SOLS token verkennen!

SOLS (SOLS) Prijsgeschiedenis Door de SOLS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SOLS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SOLS Wil je weten waar je SOLS naartoe gaat? Onze SOLS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOLS token!

