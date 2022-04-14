Solama (SOLAMA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Solama (SOLAMA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Solama (SOLAMA) Informatie Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape. Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape. Officiële website: https://www.solama.com/ Whitepaper: https://www.solama.com/blog/ Block explorer: https://solscan.io/token/AVLhahDcDQ4m4vHM4ug63oh7xc8Jtk49Dm5hoe9Sazqr Koop nu SOLAMA!

Solama (SOLAMA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Solama (SOLAMA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Totale voorraad: $ 676.58M $ 676.58M $ 676.58M Circulerende voorraad: $ 653.87M $ 653.87M $ 653.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Hoogste ooit: $ 0.1476 $ 0.1476 $ 0.1476 Laagste ooit: $ 0.000005565803546526 $ 0.000005565803546526 $ 0.000005565803546526 Huidige prijs: $ 0.00348 $ 0.00348 $ 0.00348 Meer informatie over Solama (SOLAMA) prijs

Solama (SOLAMA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Solama (SOLAMA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOLAMA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOLAMA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOLAMA begrijpt, kun je de live prijs van SOLAMA token verkennen!

Hoe koop je SOLAMA? Wil je Solama (SOLAMA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SOLAMA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SOLAMA koopt op MEXC!

Solama (SOLAMA) Prijsgeschiedenis Door de SOLAMA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SOLAMA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SOLAMA Wil je weten waar je SOLAMA naartoe gaat? Onze SOLAMA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOLAMA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!