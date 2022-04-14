Stohn Coin (SOH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Stohn Coin (SOH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Stohn Coin (SOH) Informatie Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network. Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network. Officiële website: https://stohncoin.org Whitepaper: https://stohncoin.org/files/StohnCoinWhitepaper.pdf Block explorer: https://stohnexplorer.com/ Koop nu SOH!

Stohn Coin (SOH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Stohn Coin (SOH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 14.95M $ 14.95M $ 14.95M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 998.00K $ 998.00K $ 998.00K Hoogste ooit: $ 0.0372 $ 0.0372 $ 0.0372 Laagste ooit: $ 0.002123899099248126 $ 0.002123899099248126 $ 0.002123899099248126 Huidige prijs: $ 0.02495 $ 0.02495 $ 0.02495 Meer informatie over Stohn Coin (SOH) prijs

Stohn Coin (SOH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Stohn Coin (SOH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOH begrijpt, kun je de live prijs van SOH token verkennen!

