BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Sogni AI prijs vandaag is 0.004254 USD. Volg realtime SOGNI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SOGNI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Sogni AI prijs vandaag is 0.004254 USD. Volg realtime SOGNI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SOGNI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SOGNI

SOGNI Prijsinformatie

Wat is SOGNI

SOGNI whitepaper

SOGNI officiële website

SOGNI tokenomie

SOGNI Prijsvoorspelling

SOGNI Geschiedenis

SOGNI koopgids

SOGNI-naar-Fiat valutaconversie

SOGNI spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Sogni AI logo

Sogni AI koers(SOGNI)

1 SOGNI naar USD live prijs:

$0.004253
$0.004253$0.004253
-0.65%1D
USD
Sogni AI (SOGNI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:57:28 (UTC+8)

Sogni AI (SOGNI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.004174
$ 0.004174$ 0.004174
24u laag
$ 0.0043
$ 0.0043$ 0.0043
24u hoog

$ 0.004174
$ 0.004174$ 0.004174

$ 0.0043
$ 0.0043$ 0.0043

--
----

--
----

-0.08%

-0.65%

-11.78%

-11.78%

Sogni AI (SOGNI) real-time prijs is $ 0.004254. De afgelopen 24 uur werd er SOGNI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.004174 en een hoogtepunt van $ 0.0043, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SOGNI hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SOGNI met -0.08% veranderd in het afgelopen uur, -0.65% in de afgelopen 24 uur en -11.78% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Sogni AI (SOGNI) Marktinformatie

--
----

$ 56.04K
$ 56.04K$ 56.04K

$ 42.54M
$ 42.54M$ 42.54M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

De huidige marktkapitalisatie van Sogni AI is --, met een handelsvolume van $ 56.04K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SOGNI is --, met een totale voorraad van 10000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 42.54M.

Sogni AI (SOGNI) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Sogni AI prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00002783-0.65%
30 dagen$ +0.000232+5.76%
60 dagen$ -0.000188-4.24%
90 dagen$ +0.00151+55.02%
Sogni AI prijswijziging vandaag

SOGNI registreerde vandaag een verandering van $ -0.00002783 (-0.65%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Sogni AI 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.000232 (+5.76%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Sogni AI 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,SOGNI zien we een verandering van $ -0.000188 (-4.24%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Sogni AI 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.00151 (+55.02%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Sogni AI (SOGNI) bekijken?

Bekijk nu de Sogni AIprijsgeschiedenispagina.

Wat is Sogni AI (SOGNI)?

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Sogni AI is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeSogni AI investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van SOGNI staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Sogni AI lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Sogni AI aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Sogni AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Sogni AI (SOGNI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Sogni AI (SOGNI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Sogni AI te bekijken.

Bekijk nu de Sogni AI prijsvoorspelling !

Sogni AI (SOGNI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Sogni AI (SOGNI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SOGNI token !

Hoe koop je Sogni AI (SOGNI)?

Op zoek naar Hoe koop je Sogni AI? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Sogni AI gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

SOGNI naar lokale valuta's

1 Sogni AI(SOGNI) naar VND
111.94401
1 Sogni AI(SOGNI) naar AUD
A$0.00655116
1 Sogni AI(SOGNI) naar GBP
0.00323304
1 Sogni AI(SOGNI) naar EUR
0.00370098
1 Sogni AI(SOGNI) naar USD
$0.004254
1 Sogni AI(SOGNI) naar MYR
RM0.01782426
1 Sogni AI(SOGNI) naar TRY
0.1790934
1 Sogni AI(SOGNI) naar JPY
¥0.650862
1 Sogni AI(SOGNI) naar ARS
ARS$6.20114088
1 Sogni AI(SOGNI) naar RUB
0.34559496
1 Sogni AI(SOGNI) naar INR
0.37703202
1 Sogni AI(SOGNI) naar IDR
Rp70.89997164
1 Sogni AI(SOGNI) naar PHP
0.25043298
1 Sogni AI(SOGNI) naar EGP
￡E.0.20155452
1 Sogni AI(SOGNI) naar BRL
R$0.02292906
1 Sogni AI(SOGNI) naar CAD
C$0.00599814
1 Sogni AI(SOGNI) naar BDT
0.5185626
1 Sogni AI(SOGNI) naar NGN
6.138522
1 Sogni AI(SOGNI) naar COP
$16.424694
1 Sogni AI(SOGNI) naar ZAR
R.0.07435992
1 Sogni AI(SOGNI) naar UAH
0.17900832
1 Sogni AI(SOGNI) naar TZS
T.Sh.10.452078
1 Sogni AI(SOGNI) naar VES
Bs0.948642
1 Sogni AI(SOGNI) naar CLP
$4.024284
1 Sogni AI(SOGNI) naar PKR
Rs1.20269088
1 Sogni AI(SOGNI) naar KZT
2.2295214
1 Sogni AI(SOGNI) naar THB
฿0.13834008
1 Sogni AI(SOGNI) naar TWD
NT$0.13149114
1 Sogni AI(SOGNI) naar AED
د.إ0.01561218
1 Sogni AI(SOGNI) naar CHF
Fr0.00344574
1 Sogni AI(SOGNI) naar HKD
HK$0.03305358
1 Sogni AI(SOGNI) naar AMD
֏1.6273677
1 Sogni AI(SOGNI) naar MAD
.د.م0.03960474
1 Sogni AI(SOGNI) naar MXN
$0.07942218
1 Sogni AI(SOGNI) naar SAR
ريال0.0159525
1 Sogni AI(SOGNI) naar ETB
Br0.6506493
1 Sogni AI(SOGNI) naar KES
KSh0.54957426
1 Sogni AI(SOGNI) naar JOD
د.أ0.003016086
1 Sogni AI(SOGNI) naar PLN
0.0157398
1 Sogni AI(SOGNI) naar RON
лв0.01880268
1 Sogni AI(SOGNI) naar SEK
kr0.04075332
1 Sogni AI(SOGNI) naar BGN
лв0.0072318
1 Sogni AI(SOGNI) naar HUF
Ft1.43568246
1 Sogni AI(SOGNI) naar CZK
0.0901848
1 Sogni AI(SOGNI) naar KWD
د.ك0.001305978
1 Sogni AI(SOGNI) naar ILS
0.01391058
1 Sogni AI(SOGNI) naar BOB
Bs0.02939514
1 Sogni AI(SOGNI) naar AZN
0.0072318
1 Sogni AI(SOGNI) naar TJS
SM0.03922188
1 Sogni AI(SOGNI) naar GEL
0.01157088
1 Sogni AI(SOGNI) naar AOA
Kz3.8813496
1 Sogni AI(SOGNI) naar BHD
.د.ب0.001599504
1 Sogni AI(SOGNI) naar BMD
$0.004254
1 Sogni AI(SOGNI) naar DKK
kr0.027651
1 Sogni AI(SOGNI) naar HNL
L0.11205036
1 Sogni AI(SOGNI) naar MUR
0.19576908
1 Sogni AI(SOGNI) naar NAD
$0.07397706
1 Sogni AI(SOGNI) naar NOK
kr0.04343334
1 Sogni AI(SOGNI) naar NZD
$0.00752958
1 Sogni AI(SOGNI) naar PAB
B/.0.004254
1 Sogni AI(SOGNI) naar PGK
K0.0180795
1 Sogni AI(SOGNI) naar QAR
ر.ق0.01548456
1 Sogni AI(SOGNI) naar RSD
дин.0.43420578
1 Sogni AI(SOGNI) naar UZS
soʻm50.64284904
1 Sogni AI(SOGNI) naar ALL
L0.35780394
1 Sogni AI(SOGNI) naar ANG
ƒ0.00761466
1 Sogni AI(SOGNI) naar AWG
ƒ0.00761466
1 Sogni AI(SOGNI) naar BBD
$0.008508
1 Sogni AI(SOGNI) naar BAM
KM0.0072318
1 Sogni AI(SOGNI) naar BIF
Fr12.545046
1 Sogni AI(SOGNI) naar BND
$0.0055302
1 Sogni AI(SOGNI) naar BSD
$0.004254
1 Sogni AI(SOGNI) naar JMD
$0.68289462
1 Sogni AI(SOGNI) naar KHR
17.08431924
1 Sogni AI(SOGNI) naar KMF
Fr1.812204
1 Sogni AI(SOGNI) naar LAK
92.47825902
1 Sogni AI(SOGNI) naar LKR
රු1.29653412
1 Sogni AI(SOGNI) naar MDL
L0.07287102
1 Sogni AI(SOGNI) naar MGA
Ar19.162143
1 Sogni AI(SOGNI) naar MOP
P0.034032
1 Sogni AI(SOGNI) naar MVR
0.0655116
1 Sogni AI(SOGNI) naar MWK
MK7.38541194
1 Sogni AI(SOGNI) naar MZN
MT0.2720433
1 Sogni AI(SOGNI) naar NPR
रु0.60347244
1 Sogni AI(SOGNI) naar PYG
30.169368
1 Sogni AI(SOGNI) naar RWF
Fr6.172554
1 Sogni AI(SOGNI) naar SBD
$0.03501042
1 Sogni AI(SOGNI) naar SCR
0.0572163
1 Sogni AI(SOGNI) naar SRD
$0.163779
1 Sogni AI(SOGNI) naar SVC
$0.0372225
1 Sogni AI(SOGNI) naar SZL
L0.0740196
1 Sogni AI(SOGNI) naar TMT
m0.01493154
1 Sogni AI(SOGNI) naar TND
د.ت0.012498252
1 Sogni AI(SOGNI) naar TTD
$0.02884212
1 Sogni AI(SOGNI) naar UGX
Sh14.820936
1 Sogni AI(SOGNI) naar XAF
Fr2.429034
1 Sogni AI(SOGNI) naar XCD
$0.0114858
1 Sogni AI(SOGNI) naar XOF
Fr2.429034
1 Sogni AI(SOGNI) naar XPF
Fr0.438162
1 Sogni AI(SOGNI) naar BWP
P0.057429
1 Sogni AI(SOGNI) naar BZD
$0.00855054
1 Sogni AI(SOGNI) naar CVE
$0.40893702
1 Sogni AI(SOGNI) naar DJF
Fr0.752958
1 Sogni AI(SOGNI) naar DOP
$0.27336204
1 Sogni AI(SOGNI) naar DZD
د.ج0.5566359
1 Sogni AI(SOGNI) naar FJD
$0.00969912
1 Sogni AI(SOGNI) naar GNF
Fr36.98853
1 Sogni AI(SOGNI) naar GTQ
Q0.03258564
1 Sogni AI(SOGNI) naar GYD
$0.8899368
1 Sogni AI(SOGNI) naar ISK
kr0.540258

Sogni AI bron

Voor een beter begrip van Sogni AI kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Sogni AI
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Sogni AI

Hoeveel is Sogni AI (SOGNI) vandaag waard?
De live SOGNI prijs in USD is 0.004254 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SOGNI naar USD prijs?
De huidige prijs van SOGNI naar USD is $ 0.004254. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Sogni AI?
De marktkapitalisatie van SOGNI is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SOGNI?
De circulerende voorraad van SOGNI is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SOGNI?
SOGNI bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SOGNI?
SOGNI zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van SOGNI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SOGNI is $ 56.04K USD.
Zal SOGNI dit jaar hoger gaan?
SOGNI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SOGNI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:57:28 (UTC+8)

Sogni AI (SOGNI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

SOGNI-naar-USD calculator

Bedrag

SOGNI
SOGNI
USD
USD

1 SOGNI = 0.004254 USD

Handel in SOGNI

SOGNI/USDT
$0.004253
$0.004253$0.004253
-0.74%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,426.12
$101,426.12$101,426.12

-1.70%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,277.59
$3,277.59$3,277.59

-6.54%

Solana logo

Solana

SOL

$154.97
$154.97$154.97

-4.03%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3008
$1.3008$1.3008

+767.20%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,426.12
$101,426.12$101,426.12

-1.70%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,277.59
$3,277.59$3,277.59

-6.54%

Solana logo

Solana

SOL

$154.97
$154.97$154.97

-4.03%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2124
$2.2124$2.2124

-3.05%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16156
$0.16156$0.16156

-1.44%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4500
$0.4500$0.4500

+800.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4500
$0.4500$0.4500

+800.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3008
$1.3008$1.3008

+767.20%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.10830
$0.10830$0.10830

+605.99%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000554
$0.000000000554$0.000000000554

+544.18%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2232
$0.2232$0.2232

+240.76%