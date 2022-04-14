SNX (SNX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SNX (SNX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SNX (SNX) Informatie Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset. Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset. Officiële website: https://www.synthetix.io/ Whitepaper: https://docs.synthetix.io/ Block explorer: https://solscan.io/token/8cTNUtcV2ueC3royJ642uRnvTxorJAWLZc58gxAo7y56 Koop nu SNX!

SNX (SNX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SNX (SNX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 241.35M $ 241.35M $ 241.35M Totale voorraad: $ 343.89M $ 343.89M $ 343.89M Circulerende voorraad: $ 343.47M $ 343.47M $ 343.47M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 238.84M $ 238.84M $ 238.84M Hoogste ooit: $ 28.9291 $ 28.9291 $ 28.9291 Laagste ooit: $ 0.0325776275658 $ 0.0325776275658 $ 0.0325776275658 Huidige prijs: $ 0.7027 $ 0.7027 $ 0.7027 Meer informatie over SNX (SNX) prijs

SNX (SNX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SNX (SNX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SNX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SNX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SNX begrijpt, kun je de live prijs van SNX token verkennen!

Hoe koop je SNX? Wil je SNX (SNX) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SNX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SNX koopt op MEXC!

SNX (SNX) Prijsgeschiedenis Door de SNX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SNX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SNX Wil je weten waar je SNX naartoe gaat? Onze SNX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SNX token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!