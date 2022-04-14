Sensay (SNSY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sensay (SNSY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sensay (SNSY) Informatie Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless. Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless. Officiële website: https://www.snsy.ai/ Whitepaper: https://docs.snsy.ai Block explorer: https://etherscan.io/address/0x82a605D6D9114F4Ad6D5Ee461027477EeED31E34 Koop nu SNSY!

Sensay (SNSY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sensay (SNSY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.47M $ 6.47M $ 6.47M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 5.21B $ 5.21B $ 5.21B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.42M $ 12.42M $ 12.42M Hoogste ooit: $ 0.012 $ 0.012 $ 0.012 Laagste ooit: $ 0.000732031742351647 $ 0.000732031742351647 $ 0.000732031742351647 Huidige prijs: $ 0.001242 $ 0.001242 $ 0.001242 Meer informatie over Sensay (SNSY) prijs

Sensay (SNSY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sensay (SNSY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SNSY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SNSY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SNSY begrijpt, kun je de live prijs van SNSY token verkennen!

Hoe koop je SNSY? Wil je Sensay (SNSY) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SNSY te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SNSY koopt op MEXC!

Sensay (SNSY) Prijsgeschiedenis Door de SNSY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SNSY prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SNSY Wil je weten waar je SNSY naartoe gaat? Onze SNSY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SNSY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!