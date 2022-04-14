Solana Name Service (SNS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Solana Name Service (SNS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Solana Name Service (SNS) Informatie Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like "yourname.sol," SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience. Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like "yourname.sol," SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience. Officiële website: https://www.sns.id Whitepaper: https://docs.sns.id/collection/tokenomics/sns-token Block explorer: https://solscan.io/token/SNS8DJbHc34nKySHVhLGMUUE72ho6igvJaxtq9T3cX3

Solana Name Service (SNS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Solana Name Service (SNS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.75M $ 13.75M $ 13.75M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 4.50B $ 4.50B $ 4.50B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.55M $ 30.55M $ 30.55M Hoogste ooit: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 Laagste ooit: $ 0.00074022388202911 $ 0.00074022388202911 $ 0.00074022388202911 Huidige prijs: $ 0.0030546 $ 0.0030546 $ 0.0030546

Solana Name Service (SNS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Solana Name Service (SNS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SNS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SNS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SNS begrijpt, kun je de live prijs van SNS token verkennen!

Solana Name Service (SNS) Prijsgeschiedenis Door de SNS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van SNS Wil je weten waar je SNS naartoe gaat? Onze SNS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

