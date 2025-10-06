BeursDEX+
De live Snowflake prijs vandaag is 263.59 USD. Volg realtime SNOWON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SNOWON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 SNOWON naar USD live prijs:

$263.59
$263.59$263.59
-2.43%1D
USD
Snowflake (SNOWON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:37:05 (UTC+8)

Snowflake (SNOWON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 259.88
$ 259.88$ 259.88
24u laag
$ 276.7
$ 276.7$ 276.7
24u hoog

$ 259.88
$ 259.88$ 259.88

$ 276.7
$ 276.7$ 276.7

$ 282.0801309185048
$ 282.0801309185048$ 282.0801309185048

$ 214.69891424490774
$ 214.69891424490774$ 214.69891424490774

-1.32%

-2.42%

-1.32%

-1.32%

Snowflake (SNOWON) real-time prijs is $ 263.59. De afgelopen 24 uur werd er SNOWON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 259.88 en een hoogtepunt van $ 276.7, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SNOWON hoogste prijs aller tijden is $ 282.0801309185048, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 214.69891424490774 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SNOWON met -1.32% veranderd in het afgelopen uur, -2.42% in de afgelopen 24 uur en -1.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Snowflake (SNOWON) Marktinformatie

No.2182

$ 868.20K
$ 868.20K$ 868.20K

$ 60.34K
$ 60.34K$ 60.34K

$ 868.20K
$ 868.20K$ 868.20K

3.29K
3.29K 3.29K

3,293.7639812
3,293.7639812 3,293.7639812

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Snowflake is $ 868.20K, met een handelsvolume van $ 60.34K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SNOWON is 3.29K, met een totale voorraad van 3293.7639812. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 868.20K.

Snowflake (SNOWON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Snowflake prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -6.5648-2.42%
30 dagen$ +26.34+11.10%
60 dagen$ +83.59+46.43%
90 dagen$ +83.59+46.43%
Snowflake prijswijziging vandaag

SNOWON registreerde vandaag een verandering van $ -6.5648 (-2.42%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Snowflake 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +26.34 (+11.10%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Snowflake 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,SNOWON zien we een verandering van $ +83.59 (+46.43%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Snowflake 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +83.59 (+46.43%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Snowflake (SNOWON) bekijken?

Bekijk nu de Snowflakeprijsgeschiedenispagina.

Wat is Snowflake (SNOWON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Snowflake is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeSnowflake investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van SNOWON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Snowflake lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Snowflake aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Snowflake Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Snowflake (SNOWON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Snowflake (SNOWON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Snowflake te bekijken.

Bekijk nu de Snowflake prijsvoorspelling !

Snowflake (SNOWON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Snowflake (SNOWON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SNOWON token !

Hoe koop je Snowflake (SNOWON)?

Op zoek naar Hoe koop je Snowflake? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Snowflake gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

SNOWON naar lokale valuta's

1 Snowflake(SNOWON) naar VND
6,936,370.85
1 Snowflake(SNOWON) naar AUD
A$405.9286
1 Snowflake(SNOWON) naar GBP
200.3284
1 Snowflake(SNOWON) naar EUR
229.3233
1 Snowflake(SNOWON) naar USD
$263.59
1 Snowflake(SNOWON) naar MYR
RM1,104.4421
1 Snowflake(SNOWON) naar TRY
11,097.139
1 Snowflake(SNOWON) naar JPY
¥40,329.27
1 Snowflake(SNOWON) naar ARS
ARS$384,240.4148
1 Snowflake(SNOWON) naar RUB
21,435.1388
1 Snowflake(SNOWON) naar INR
23,369.8894
1 Snowflake(SNOWON) naar IDR
Rp4,393,164.9094
1 Snowflake(SNOWON) naar PHP
15,514.9074
1 Snowflake(SNOWON) naar EGP
￡E.12,496.8019
1 Snowflake(SNOWON) naar BRL
R$1,423.386
1 Snowflake(SNOWON) naar CAD
C$371.6619
1 Snowflake(SNOWON) naar BDT
32,131.621
1 Snowflake(SNOWON) naar NGN
380,360.37
1 Snowflake(SNOWON) naar COP
$1,017,720.99
1 Snowflake(SNOWON) naar ZAR
R.4,607.5532
1 Snowflake(SNOWON) naar UAH
11,091.8672
1 Snowflake(SNOWON) naar TZS
T.Sh.647,640.63
1 Snowflake(SNOWON) naar VES
Bs58,780.57
1 Snowflake(SNOWON) naar CLP
$249,356.14
1 Snowflake(SNOWON) naar PKR
Rs74,522.1648
1 Snowflake(SNOWON) naar KZT
138,147.519
1 Snowflake(SNOWON) naar THB
฿8,577.2186
1 Snowflake(SNOWON) naar TWD
NT$8,150.2028
1 Snowflake(SNOWON) naar AED
د.إ967.3753
1 Snowflake(SNOWON) naar CHF
Fr213.5079
1 Snowflake(SNOWON) naar HKD
HK$2,048.0943
1 Snowflake(SNOWON) naar AMD
֏100,836.3545
1 Snowflake(SNOWON) naar MAD
.د.م2,454.0229
1 Snowflake(SNOWON) naar MXN
$4,921.2253
1 Snowflake(SNOWON) naar SAR
ريال988.4625
1 Snowflake(SNOWON) naar ETB
Br40,316.0905
1 Snowflake(SNOWON) naar KES
KSh34,053.1921
1 Snowflake(SNOWON) naar JOD
د.أ186.88531
1 Snowflake(SNOWON) naar PLN
975.283
1 Snowflake(SNOWON) naar RON
лв1,165.0678
1 Snowflake(SNOWON) naar SEK
kr2,525.1922
1 Snowflake(SNOWON) naar BGN
лв448.103
1 Snowflake(SNOWON) naar HUF
Ft88,958.9891
1 Snowflake(SNOWON) naar CZK
5,588.108
1 Snowflake(SNOWON) naar KWD
د.ك80.92213
1 Snowflake(SNOWON) naar ILS
861.9393
1 Snowflake(SNOWON) naar BOB
Bs1,821.4069
1 Snowflake(SNOWON) naar AZN
448.103
1 Snowflake(SNOWON) naar TJS
SM2,430.2998
1 Snowflake(SNOWON) naar GEL
716.9648
1 Snowflake(SNOWON) naar AOA
Kz240,499.516
1 Snowflake(SNOWON) naar BHD
.د.ب99.37343
1 Snowflake(SNOWON) naar BMD
$263.59
1 Snowflake(SNOWON) naar DKK
kr1,710.6991
1 Snowflake(SNOWON) naar HNL
L6,942.9606
1 Snowflake(SNOWON) naar MUR
12,130.4118
1 Snowflake(SNOWON) naar NAD
$4,583.8301
1 Snowflake(SNOWON) naar NOK
kr2,696.5257
1 Snowflake(SNOWON) naar NZD
$466.5543
1 Snowflake(SNOWON) naar PAB
B/.263.59
1 Snowflake(SNOWON) naar PGK
K1,120.2575
1 Snowflake(SNOWON) naar QAR
ر.ق959.4676
1 Snowflake(SNOWON) naar RSD
дин.26,901.9954
1 Snowflake(SNOWON) naar UZS
soʻm3,137,975.6884
1 Snowflake(SNOWON) naar ALL
L22,170.5549
1 Snowflake(SNOWON) naar ANG
ƒ471.8261
1 Snowflake(SNOWON) naar AWG
ƒ471.8261
1 Snowflake(SNOWON) naar BBD
$527.18
1 Snowflake(SNOWON) naar BAM
KM448.103
1 Snowflake(SNOWON) naar BIF
Fr777,326.91
1 Snowflake(SNOWON) naar BND
$342.667
1 Snowflake(SNOWON) naar BSD
$263.59
1 Snowflake(SNOWON) naar JMD
$42,314.1027
1 Snowflake(SNOWON) naar KHR
1,058,593.2554
1 Snowflake(SNOWON) naar KMF
Fr112,289.34
1 Snowflake(SNOWON) naar LAK
5,730,217.2767
1 Snowflake(SNOWON) naar LKR
රු80,336.9602
1 Snowflake(SNOWON) naar MDL
L4,515.2967
1 Snowflake(SNOWON) naar MGA
Ar1,187,341.155
1 Snowflake(SNOWON) naar MOP
P2,108.72
1 Snowflake(SNOWON) naar MVR
4,059.286
1 Snowflake(SNOWON) naar MWK
MK457,621.2349
1 Snowflake(SNOWON) naar MZN
MT16,856.5805
1 Snowflake(SNOWON) naar NPR
रु37,392.8774
1 Snowflake(SNOWON) naar PYG
1,869,380.28
1 Snowflake(SNOWON) naar RWF
Fr382,469.09
1 Snowflake(SNOWON) naar SBD
$2,169.3457
1 Snowflake(SNOWON) naar SCR
3,545.2855
1 Snowflake(SNOWON) naar SRD
$10,148.215
1 Snowflake(SNOWON) naar SVC
$2,306.4125
1 Snowflake(SNOWON) naar SZL
L4,586.466
1 Snowflake(SNOWON) naar TMT
m925.2009
1 Snowflake(SNOWON) naar TND
د.ت774.42742
1 Snowflake(SNOWON) naar TTD
$1,787.1402
1 Snowflake(SNOWON) naar UGX
Sh918,347.56
1 Snowflake(SNOWON) naar XAF
Fr150,509.89
1 Snowflake(SNOWON) naar XCD
$711.693
1 Snowflake(SNOWON) naar XOF
Fr150,509.89
1 Snowflake(SNOWON) naar XPF
Fr27,149.77
1 Snowflake(SNOWON) naar BWP
P3,558.465
1 Snowflake(SNOWON) naar BZD
$529.8159
1 Snowflake(SNOWON) naar CVE
$25,338.9067
1 Snowflake(SNOWON) naar DJF
Fr46,655.43
1 Snowflake(SNOWON) naar DOP
$16,938.2934
1 Snowflake(SNOWON) naar DZD
د.ج34,490.7515
1 Snowflake(SNOWON) naar FJD
$600.9852
1 Snowflake(SNOWON) naar GNF
Fr2,291,915.05
1 Snowflake(SNOWON) naar GTQ
Q2,019.0994
1 Snowflake(SNOWON) naar GYD
$55,143.028
1 Snowflake(SNOWON) naar ISK
kr33,212.34

Snowflake bron

Voor een beter begrip van Snowflake kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Snowflake
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Snowflake

Hoeveel is Snowflake (SNOWON) vandaag waard?
De live SNOWON prijs in USD is 263.59 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SNOWON naar USD prijs?
De huidige prijs van SNOWON naar USD is $ 263.59. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Snowflake?
De marktkapitalisatie van SNOWON is $ 868.20K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SNOWON?
De circulerende voorraad van SNOWON is 3.29K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SNOWON?
SNOWON bereikte een ATH-prijs van 282.0801309185048 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SNOWON?
SNOWON zag een ATL-prijs van 214.69891424490774 USD.
Wat is het handelsvolume van SNOWON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SNOWON is $ 60.34K USD.
Zal SNOWON dit jaar hoger gaan?
SNOWON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SNOWON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:37:05 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

