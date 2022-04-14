StarryNift (SNIFT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in StarryNift (SNIFT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

StarryNift (SNIFT) Informatie StarryNift is a premier AI-powered co-creation platform that transforms virtual experiences with AI SDK infrastructure. Users can play games, create content, engage in social interactions, develop DIDs, and earn rewards immersively. Our mission is to push the boundaries of AI infrastructure, redefine interactive experiences, and foster a sense of shared value appreciation with the token economy. StarryNift is a premier AI-powered co-creation platform that transforms virtual experiences with AI SDK infrastructure. Users can play games, create content, engage in social interactions, develop DIDs, and earn rewards immersively. Our mission is to push the boundaries of AI infrastructure, redefine interactive experiences, and foster a sense of shared value appreciation with the token economy. Officiële website: https://starrynift.art/ Whitepaper: https://cdn.starrynift.art/StarryNift-WhitePaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x5c4625ac040486ce7a9054924b8cd3e4ba8480a6 Koop nu SNIFT!

StarryNift (SNIFT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor StarryNift (SNIFT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 169.28M $ 169.28M $ 169.28M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.65M $ 6.65M $ 6.65M Hoogste ooit: $ 0.12637 $ 0.12637 $ 0.12637 Laagste ooit: $ 0.005813389094650883 $ 0.005813389094650883 $ 0.005813389094650883 Huidige prijs: $ 0.00665 $ 0.00665 $ 0.00665 Meer informatie over StarryNift (SNIFT) prijs

StarryNift (SNIFT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van StarryNift (SNIFT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SNIFT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SNIFT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SNIFT begrijpt, kun je de live prijs van SNIFT token verkennen!

Hoe koop je SNIFT? Wil je StarryNift (SNIFT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SNIFT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SNIFT koopt op MEXC!

StarryNift (SNIFT) Prijsgeschiedenis Door de SNIFT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SNIFT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SNIFT Wil je weten waar je SNIFT naartoe gaat? Onze SNIFT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SNIFT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!