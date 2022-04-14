Spain National Fan (SNFT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Spain National Fan (SNFT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Spain National Fan (SNFT) Informatie The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. Officiële website: https://www.bitci.com/ Block explorer: https://bitciexp.bitcichain.com/tokens/0x3e6F1be54FEb9CC37dBfC31A894a8810357C3F9C/token_transfers Koop nu SNFT!

Spain National Fan (SNFT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Spain National Fan (SNFT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 769.33K $ 769.33K $ 769.33K Totale voorraad: $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M Circulerende voorraad: $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.36M $ 3.36M $ 3.36M Hoogste ooit: $ 0.8735 $ 0.8735 $ 0.8735 Laagste ooit: $ 0.006959526514589207 $ 0.006959526514589207 $ 0.006959526514589207 Huidige prijs: $ 0.03359 $ 0.03359 $ 0.03359 Meer informatie over Spain National Fan (SNFT) prijs

Spain National Fan (SNFT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Spain National Fan (SNFT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SNFT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SNFT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SNFT begrijpt, kun je de live prijs van SNFT token verkennen!

Hoe koop je SNFT? Wil je Spain National Fan (SNFT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SNFT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SNFT koopt op MEXC!

Spain National Fan (SNFT) Prijsgeschiedenis Door de SNFT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SNFT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SNFT Wil je weten waar je SNFT naartoe gaat? Onze SNFT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SNFT token!

