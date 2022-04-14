SNEK (SNEK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SNEK (SNEK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SNEK (SNEK) Informatie SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains. Officiële website: https://www.snek.com Block explorer: https://cardanoscan.io/token/279c909f348e533da5808898f87f9a14bb2c3dfbbacccd631d927a3f534e454b

SNEK (SNEK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SNEK (SNEK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 286.60M Totale voorraad: $ 75.29B Circulerende voorraad: $ 74.64B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 294.58M Hoogste ooit: $ 0.009495 Laagste ooit: $ 0.000038959898786517 Huidige prijs: $ 0.0038399

SNEK (SNEK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SNEK (SNEK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SNEK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SNEK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

SNEK (SNEK) Prijsgeschiedenis Door de SNEK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van SNEK Wil je weten waar je SNEK naartoe gaat? Onze SNEK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

