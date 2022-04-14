SwarmNode.ai (SNAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SwarmNode.ai (SNAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SwarmNode.ai (SNAI) Informatie SwarmNode enables you to run Python agents in the cloud without managing servers. An agent can either be scheduled for execution at specific times or executed manually via the UI, REST API and Python SDK. SwarmNode enables you to run Python agents in the cloud without managing servers. An agent can either be scheduled for execution at specific times or executed manually via the UI, REST API and Python SDK. Officiële website: https://swarmnode.ai/ Whitepaper: https://docs.swarmnode.ai/docs/sdk/introduction Block explorer: https://solscan.io/token/Hjw6bEcHtbHGpQr8onG3izfJY5DJiWdt7uk2BfdSpump Koop nu SNAI!

SwarmNode.ai (SNAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SwarmNode.ai (SNAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.79M Totale voorraad: $ 999.95M Circulerende voorraad: $ 999.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.79M Hoogste ooit: $ 0.135 Laagste ooit: $ 0.000926233159983312 Huidige prijs: $ 0.005786

SwarmNode.ai (SNAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SwarmNode.ai (SNAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SNAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SNAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SNAI begrijpt, kun je de live prijs van SNAI token verkennen!

