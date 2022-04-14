Snapmuse.io (SMX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Snapmuse.io (SMX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Snapmuse.io (SMX) Informatie Snapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it! Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. "Creators" to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. "Collectors"). Officiële website: https://snapmuse.io/ Whitepaper: https://snapmuse.io/lightpaper Block explorer: https://bscscan.com/token/0x8C6149AAEA8161E2015FA563040A916e90d16DcA

Snapmuse.io (SMX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Snapmuse.io (SMX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 742.00K $ 742.00K $ 742.00K Hoogste ooit: $ 0.0967 $ 0.0967 $ 0.0967 Laagste ooit: $ 0.000667375582576052 $ 0.000667375582576052 $ 0.000667375582576052 Huidige prijs: $ 0.001484 $ 0.001484 $ 0.001484 Meer informatie over Snapmuse.io (SMX) prijs

Snapmuse.io (SMX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Snapmuse.io (SMX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SMX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SMX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SMX begrijpt, kun je de live prijs van SMX token verkennen!

Hoe koop je SMX? Wil je Snapmuse.io (SMX) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SMX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SMX koopt op MEXC!

Snapmuse.io (SMX) Prijsgeschiedenis Door de SMX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SMX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SMX Wil je weten waar je SMX naartoe gaat? Onze SMX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SMX token!

