Real Smurf Cat (SMURFCAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Real Smurf Cat (SMURFCAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Informatie SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real. SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real. Officiële website: https://smurfcat.eth.limo Block explorer: https://etherscan.io/token/0xff836a5821e69066c87e268bc51b849fab94240c Koop nu SMURFCAT!

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Real Smurf Cat (SMURFCAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 93.81B $ 93.81B $ 93.81B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Hoogste ooit: $ 0.00042251 $ 0.00042251 $ 0.00042251 Laagste ooit: $ 0.000000030302868553 $ 0.000000030302868553 $ 0.000000030302868553 Huidige prijs: $ 0.00002767 $ 0.00002767 $ 0.00002767 Meer informatie over Real Smurf Cat (SMURFCAT) prijs

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Real Smurf Cat (SMURFCAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SMURFCAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SMURFCAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SMURFCAT begrijpt, kun je de live prijs van SMURFCAT token verkennen!

Hoe koop je SMURFCAT? Wil je Real Smurf Cat (SMURFCAT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SMURFCAT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SMURFCAT koopt op MEXC!

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Prijsgeschiedenis Door de SMURFCAT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SMURFCAT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SMURFCAT Wil je weten waar je SMURFCAT naartoe gaat? Onze SMURFCAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SMURFCAT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!