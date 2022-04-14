Swarm Markets (SMT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Swarm Markets (SMT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Swarm Markets (SMT) Informatie Swarm Markets is the world's first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto. Officiële website: https://swarm.com/ Whitepaper: https://docs.swarm.markets Block explorer: https://polygonscan.com/token/0xE631DABeF60c37a37d70d3B4f812871df663226f

Swarm Markets (SMT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Swarm Markets (SMT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.81M $ 7.81M $ 7.81M Totale voorraad: $ 157.24M $ 157.24M $ 157.24M Circulerende voorraad: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.62M $ 14.62M $ 14.62M Hoogste ooit: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.093 $ 0.093 $ 0.093 Meer informatie over Swarm Markets (SMT) prijs

Swarm Markets (SMT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Swarm Markets (SMT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SMT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SMT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SMT begrijpt, kun je de live prijs van SMT token verkennen!

Hoe koop je SMT? Wil je Swarm Markets (SMT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SMT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Swarm Markets (SMT) Prijsgeschiedenis Door de SMT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SMT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SMT Wil je weten waar je SMT naartoe gaat? Onze SMT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SMT token!

