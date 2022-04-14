Slingshot (SLING) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Slingshot (SLING), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Slingshot (SLING) Informatie Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games' success. Slingshot isn't just launching games, but launching real IP. Officiële website: https://slingshotdao.com/ Whitepaper: https://docs.slingshotdao.com/slingshot-dao Block explorer: https://arbiscan.io/token/0x5F8a7c646511A790C53F171891E5d469cA884EdE

Slingshot (SLING) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Slingshot (SLING), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 65.58K $ 65.58K $ 65.58K Totale voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 186.47M $ 186.47M $ 186.47M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Hoogste ooit: $ 0.07452 $ 0.07452 $ 0.07452 Laagste ooit: $ 0.000337810308062159 $ 0.000337810308062159 $ 0.000337810308062159 Huidige prijs: $ 0.0003517 $ 0.0003517 $ 0.0003517 Meer informatie over Slingshot (SLING) prijs

Slingshot (SLING) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Slingshot (SLING) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SLING tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SLING tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SLING begrijpt, kun je de live prijs van SLING token verkennen!

Slingshot (SLING) Prijsgeschiedenis Door de SLING prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SLING prijsgeschiedenis!

