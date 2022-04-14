Sekuya (SKYA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sekuya (SKYA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sekuya (SKYA) Informatie Sekuya is a video game company aims to revolutionize gaming world with community-driven approach in all new anime epic fantasy universe. Players have the ability to enhance the gaming experience with SKYA - Sekuya native game currency. Sekuya is a video game company aims to revolutionize gaming world with community-driven approach in all new anime epic fantasy universe. Players have the ability to enhance the gaming experience with SKYA - Sekuya native game currency. Officiële website: https://sekuya.io/ Whitepaper: https://www.canva.com/design/DAF2SyBvTsQ/KnUPQysv6QuRbh8B8NicFA/view?utm_content=DAF2SyBvTsQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor#1 Block explorer: https://etherscan.io/token/0x623cd3a3edf080057892aaf8d773bbb7a5c9b6e9?a=0x7a157731305abcd1b700466b48c4a8dd55585a53 Koop nu SKYA!

Sekuya (SKYA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sekuya (SKYA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Totale voorraad: $ 995.41M $ 995.41M $ 995.41M Circulerende voorraad: $ 403.21M $ 403.21M $ 403.21M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.77M $ 3.77M $ 3.77M Hoogste ooit: $ 0.069768 $ 0.069768 $ 0.069768 Laagste ooit: $ 0.00261259753355188 $ 0.00261259753355188 $ 0.00261259753355188 Huidige prijs: $ 0.003768 $ 0.003768 $ 0.003768 Meer informatie over Sekuya (SKYA) prijs

Sekuya (SKYA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sekuya (SKYA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SKYA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SKYA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SKYA begrijpt, kun je de live prijs van SKYA token verkennen!

