Sky Protocol (SKY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sky Protocol (SKY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sky Protocol (SKY) Informatie The Sky ecosystem is made up of the community and projects that back the decentralised Sky Protocol. The community actively engages in governance through a transparent, on-chain voting system, powered by two governance tokens: SKY and MKR. In addition to governance, the ecosystem includes Sky Stars—independent decentralised projects that foster rapid innovation and growth. These projects are designed to be agile and focused, driving forward progress within the ecosystem. The Sky ecosystem is made up of the community and projects that back the decentralised Sky Protocol. The community actively engages in governance through a transparent, on-chain voting system, powered by two governance tokens: SKY and MKR. In addition to governance, the ecosystem includes Sky Stars—independent decentralised projects that foster rapid innovation and growth. These projects are designed to be agile and focused, driving forward progress within the ecosystem. Officiële website: https://sky.money/ Block explorer: https://etherscan.io/address/0x56072c95faa701256059aa122697b133aded9279 Koop nu SKY!

Sky Protocol (SKY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sky Protocol (SKY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B Totale voorraad: $ 23.46B $ 23.46B $ 23.46B Circulerende voorraad: $ 23.42B $ 23.42B $ 23.42B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B Hoogste ooit: $ 0.082 $ 0.082 $ 0.082 Laagste ooit: $ 0.03429823458617939 $ 0.03429823458617939 $ 0.03429823458617939 Huidige prijs: $ 0.06865 $ 0.06865 $ 0.06865 Meer informatie over Sky Protocol (SKY) prijs

Sky Protocol (SKY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sky Protocol (SKY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SKY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SKY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SKY begrijpt, kun je de live prijs van SKY token verkennen!

Hoe koop je SKY? Wil je Sky Protocol (SKY) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SKY te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SKY koopt op MEXC!

Sky Protocol (SKY) Prijsgeschiedenis Door de SKY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SKY prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SKY Wil je weten waar je SKY naartoe gaat? Onze SKY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SKY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!