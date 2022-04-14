SKX (SKX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SKX (SKX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SKX (SKX) Informatie The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities. Officiële website: https://skxmall.com/ Whitepaper: https://skxs-organization.gitbook.io/skx/ Block explorer: https://polygonscan.com/address/0xa9a8eeD4c7B91de6d6D2a6B2D21300ec162b1375

SKX (SKX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SKX (SKX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 99.18M $ 99.18M $ 99.18M Hoogste ooit: $ 0.99348 $ 0.99348 $ 0.99348 Laagste ooit: $ 0.012645799433479828 $ 0.012645799433479828 $ 0.012645799433479828 Huidige prijs: $ 0.99184 $ 0.99184 $ 0.99184 Meer informatie over SKX (SKX) prijs

SKX (SKX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SKX (SKX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SKX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SKX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SKX begrijpt, kun je de live prijs van SKX token verkennen!

Hoe koop je SKX? Wil je SKX (SKX) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SKX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SKX koopt op MEXC!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

