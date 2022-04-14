SKALE (SKL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SKALE (SKL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SKALE (SKL) Informatie SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals. SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals. Officiële website: https://skale.space/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage Whitepaper: https://skale.space/docs/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage Block explorer: https://etherscan.io/token/0x00c83aecc790e8a4453e5dd3b0b4b3680501a7a7 Koop nu SKL!

SKALE (SKL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SKALE (SKL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 145.86M $ 145.86M $ 145.86M Totale voorraad: $ 6.21B $ 6.21B $ 6.21B Circulerende voorraad: $ 5.96B $ 5.96B $ 5.96B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 171.29M $ 171.29M $ 171.29M Hoogste ooit: $ 1.19898 $ 1.19898 $ 1.19898 Laagste ooit: $ 0.015915412070436754 $ 0.015915412070436754 $ 0.015915412070436754 Huidige prijs: $ 0.02447 $ 0.02447 $ 0.02447 Meer informatie over SKALE (SKL) prijs

SKALE (SKL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SKALE (SKL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SKL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SKL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SKL begrijpt, kun je de live prijs van SKL token verkennen!

Hoe koop je SKL? Wil je SKALE (SKL) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SKL te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SKL koopt op MEXC!

SKALE (SKL) Prijsgeschiedenis Door de SKL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SKL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SKL Wil je weten waar je SKL naartoe gaat? Onze SKL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SKL token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!