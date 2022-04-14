SinVerse (SIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SinVerse (SIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SinVerse (SIN) Informatie The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards. Officiële website: https://sinverse.com/ Whitepaper: https://sinverse.com/documents Block explorer: https://bscscan.com/token/0x6397de0f9aedc0f7a8fa8b438dde883b9c201010

SinVerse (SIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SinVerse (SIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 835.94M $ 835.94M $ 835.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Hoogste ooit: $ 0.71 $ 0.71 $ 0.71 Laagste ooit: $ 0.000848252553658032 $ 0.000848252553658032 $ 0.000848252553658032 Huidige prijs: $ 0.001305 $ 0.001305 $ 0.001305 Meer informatie over SinVerse (SIN) prijs

SinVerse (SIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SinVerse (SIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SIN begrijpt, kun je de live prijs van SIN token verkennen!

