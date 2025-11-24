Simon the Gator (SIMON) Tokenomie

Simon the Gator (SIMON) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Simon the Gator (SIMON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-24
USD

Simon the Gator (SIMON) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Simon the Gator (SIMON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 33.70K
Totale voorraad:
$ 690.00M
Circulerende voorraad:
$ 646.75M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 35.95K
Hoogste ooit:
$ 0.003649
Laagste ooit:
$ 0.000050063242743342
Huidige prijs:
$ 0.0000521
Simon the Gator (SIMON) Informatie

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Officiële website:
https://simonthegator.com/
Block explorer:
https://etherscan.io/token/0x2328434559f7dEc44373822cf68052de0d671B7f

Simon the Gator (SIMON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Simon the Gator (SIMON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal SIMON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel SIMON tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van SIMON begrijpt, kun je de live prijs van SIMON token verkennen!

Hoe koop je SIMON?

Wil je Simon the Gator (SIMON) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SIMON te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

Simon the Gator (SIMON) Prijsgeschiedenis

Door de SIMON prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van SIMON

Wil je weten waar je SIMON naartoe gaat? Onze SIMON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

