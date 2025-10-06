BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Simon the Gator prijs vandaag is 0.0000927 USD. Volg realtime SIMON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SIMON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Simon the Gator prijs vandaag is 0.0000927 USD. Volg realtime SIMON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SIMON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SIMON

SIMON Prijsinformatie

Wat is SIMON

SIMON officiële website

SIMON tokenomie

SIMON Prijsvoorspelling

SIMON Geschiedenis

SIMON koopgids

SIMON-naar-Fiat valutaconversie

SIMON spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Simon the Gator logo

Simon the Gator koers(SIMON)

1 SIMON naar USD live prijs:

$0.0000927
$0.0000927$0.0000927
-4.62%1D
USD
Simon the Gator (SIMON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:36:50 (UTC+8)

Simon the Gator (SIMON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0000925
$ 0.0000925$ 0.0000925
24u laag
$ 0.0001015
$ 0.0001015$ 0.0001015
24u hoog

$ 0.0000925
$ 0.0000925$ 0.0000925

$ 0.0001015
$ 0.0001015$ 0.0001015

$ 0.00509385059964004
$ 0.00509385059964004$ 0.00509385059964004

$ 0.000093551611259241
$ 0.000093551611259241$ 0.000093551611259241

-0.43%

-4.62%

-18.69%

-18.69%

Simon the Gator (SIMON) real-time prijs is $ 0.0000927. De afgelopen 24 uur werd er SIMON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0000925 en een hoogtepunt van $ 0.0001015, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SIMON hoogste prijs aller tijden is $ 0.00509385059964004, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000093551611259241 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SIMON met -0.43% veranderd in het afgelopen uur, -4.62% in de afgelopen 24 uur en -18.69% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Simon the Gator (SIMON) Marktinformatie

No.3209

$ 59.95K
$ 59.95K$ 59.95K

$ 4.29K
$ 4.29K$ 4.29K

$ 63.96K
$ 63.96K$ 63.96K

646.75M
646.75M 646.75M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

93.73%

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Simon the Gator is $ 59.95K, met een handelsvolume van $ 4.29K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SIMON is 646.75M, met een totale voorraad van 690000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 63.96K.

Simon the Gator (SIMON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Simon the Gator prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00000449-4.62%
30 dagen$ -0.000086-48.13%
60 dagen$ -0.0006673-87.81%
90 dagen$ -0.0009073-90.73%
Simon the Gator prijswijziging vandaag

SIMON registreerde vandaag een verandering van $ -0.00000449 (-4.62%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Simon the Gator 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.000086 (-48.13%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Simon the Gator 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,SIMON zien we een verandering van $ -0.0006673 (-87.81%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Simon the Gator 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.0009073 (-90.73%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Simon the Gator (SIMON) bekijken?

Bekijk nu de Simon the Gatorprijsgeschiedenispagina.

Wat is Simon the Gator (SIMON)?

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Simon the Gator is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeSimon the Gator investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van SIMON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Simon the Gator lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Simon the Gator aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Simon the Gator Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Simon the Gator (SIMON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Simon the Gator (SIMON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Simon the Gator te bekijken.

Bekijk nu de Simon the Gator prijsvoorspelling !

Simon the Gator (SIMON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Simon the Gator (SIMON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SIMON token !

Hoe koop je Simon the Gator (SIMON)?

Op zoek naar Hoe koop je Simon the Gator? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Simon the Gator gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

SIMON naar lokale valuta's

1 Simon the Gator(SIMON) naar VND
2.4394005
1 Simon the Gator(SIMON) naar AUD
A$0.000142758
1 Simon the Gator(SIMON) naar GBP
0.000070452
1 Simon the Gator(SIMON) naar EUR
0.000080649
1 Simon the Gator(SIMON) naar USD
$0.0000927
1 Simon the Gator(SIMON) naar MYR
RM0.000388413
1 Simon the Gator(SIMON) naar TRY
0.00390267
1 Simon the Gator(SIMON) naar JPY
¥0.0141831
1 Simon the Gator(SIMON) naar ARS
ARS$0.135130644
1 Simon the Gator(SIMON) naar RUB
0.007538364
1 Simon the Gator(SIMON) naar INR
0.008218782
1 Simon the Gator(SIMON) naar IDR
Rp1.544999382
1 Simon the Gator(SIMON) naar PHP
0.005456322
1 Simon the Gator(SIMON) naar EGP
￡E.0.004394907
1 Simon the Gator(SIMON) naar BRL
R$0.00050058
1 Simon the Gator(SIMON) naar CAD
C$0.000130707
1 Simon the Gator(SIMON) naar BDT
0.01130013
1 Simon the Gator(SIMON) naar NGN
0.1337661
1 Simon the Gator(SIMON) naar COP
$0.3579147
1 Simon the Gator(SIMON) naar ZAR
R.0.001620396
1 Simon the Gator(SIMON) naar UAH
0.003900816
1 Simon the Gator(SIMON) naar TZS
T.Sh.0.2277639
1 Simon the Gator(SIMON) naar VES
Bs0.0206721
1 Simon the Gator(SIMON) naar CLP
$0.0876942
1 Simon the Gator(SIMON) naar PKR
Rs0.026208144
1 Simon the Gator(SIMON) naar KZT
0.04858407
1 Simon the Gator(SIMON) naar THB
฿0.003016458
1 Simon the Gator(SIMON) naar TWD
NT$0.002866284
1 Simon the Gator(SIMON) naar AED
د.إ0.000340209
1 Simon the Gator(SIMON) naar CHF
Fr0.000075087
1 Simon the Gator(SIMON) naar HKD
HK$0.000720279
1 Simon the Gator(SIMON) naar AMD
֏0.035462385
1 Simon the Gator(SIMON) naar MAD
.د.م0.000863037
1 Simon the Gator(SIMON) naar MXN
$0.001730709
1 Simon the Gator(SIMON) naar SAR
ريال0.000347625
1 Simon the Gator(SIMON) naar ETB
Br0.014178465
1 Simon the Gator(SIMON) naar KES
KSh0.011975913
1 Simon the Gator(SIMON) naar JOD
د.أ0.0000657243
1 Simon the Gator(SIMON) naar PLN
0.00034299
1 Simon the Gator(SIMON) naar RON
лв0.000409734
1 Simon the Gator(SIMON) naar SEK
kr0.000888066
1 Simon the Gator(SIMON) naar BGN
лв0.00015759
1 Simon the Gator(SIMON) naar HUF
Ft0.031285323
1 Simon the Gator(SIMON) naar CZK
0.00196524
1 Simon the Gator(SIMON) naar KWD
د.ك0.0000284589
1 Simon the Gator(SIMON) naar ILS
0.000303129
1 Simon the Gator(SIMON) naar BOB
Bs0.000640557
1 Simon the Gator(SIMON) naar AZN
0.00015759
1 Simon the Gator(SIMON) naar TJS
SM0.000854694
1 Simon the Gator(SIMON) naar GEL
0.000252144
1 Simon the Gator(SIMON) naar AOA
Kz0.08457948
1 Simon the Gator(SIMON) naar BHD
.د.ب0.0000349479
1 Simon the Gator(SIMON) naar BMD
$0.0000927
1 Simon the Gator(SIMON) naar DKK
kr0.000601623
1 Simon the Gator(SIMON) naar HNL
L0.002441718
1 Simon the Gator(SIMON) naar MUR
0.004266054
1 Simon the Gator(SIMON) naar NAD
$0.001612053
1 Simon the Gator(SIMON) naar NOK
kr0.000948321
1 Simon the Gator(SIMON) naar NZD
$0.000164079
1 Simon the Gator(SIMON) naar PAB
B/.0.0000927
1 Simon the Gator(SIMON) naar PGK
K0.000393975
1 Simon the Gator(SIMON) naar QAR
ر.ق0.000337428
1 Simon the Gator(SIMON) naar RSD
дин.0.009460962
1 Simon the Gator(SIMON) naar UZS
soʻm1.103571252
1 Simon the Gator(SIMON) naar ALL
L0.007796997
1 Simon the Gator(SIMON) naar ANG
ƒ0.000165933
1 Simon the Gator(SIMON) naar AWG
ƒ0.000165933
1 Simon the Gator(SIMON) naar BBD
$0.0001854
1 Simon the Gator(SIMON) naar BAM
KM0.00015759
1 Simon the Gator(SIMON) naar BIF
Fr0.2733723
1 Simon the Gator(SIMON) naar BND
$0.00012051
1 Simon the Gator(SIMON) naar BSD
$0.0000927
1 Simon the Gator(SIMON) naar JMD
$0.014881131
1 Simon the Gator(SIMON) naar KHR
0.372288762
1 Simon the Gator(SIMON) naar KMF
Fr0.0394902
1 Simon the Gator(SIMON) naar LAK
2.015217351
1 Simon the Gator(SIMON) naar LKR
රු0.028253106
1 Simon the Gator(SIMON) naar MDL
L0.001587951
1 Simon the Gator(SIMON) naar MGA
Ar0.41756715
1 Simon the Gator(SIMON) naar MOP
P0.0007416
1 Simon the Gator(SIMON) naar MVR
0.00142758
1 Simon the Gator(SIMON) naar MWK
MK0.160937397
1 Simon the Gator(SIMON) naar MZN
MT0.005928165
1 Simon the Gator(SIMON) naar NPR
रु0.013150422
1 Simon the Gator(SIMON) naar PYG
0.6574284
1 Simon the Gator(SIMON) naar RWF
Fr0.1345077
1 Simon the Gator(SIMON) naar SBD
$0.000762921
1 Simon the Gator(SIMON) naar SCR
0.001246815
1 Simon the Gator(SIMON) naar SRD
$0.00356895
1 Simon the Gator(SIMON) naar SVC
$0.000811125
1 Simon the Gator(SIMON) naar SZL
L0.00161298
1 Simon the Gator(SIMON) naar TMT
m0.000325377
1 Simon the Gator(SIMON) naar TND
د.ت0.0002723526
1 Simon the Gator(SIMON) naar TTD
$0.000628506
1 Simon the Gator(SIMON) naar UGX
Sh0.3229668
1 Simon the Gator(SIMON) naar XAF
Fr0.0529317
1 Simon the Gator(SIMON) naar XCD
$0.00025029
1 Simon the Gator(SIMON) naar XOF
Fr0.0529317
1 Simon the Gator(SIMON) naar XPF
Fr0.0095481
1 Simon the Gator(SIMON) naar BWP
P0.00125145
1 Simon the Gator(SIMON) naar BZD
$0.000186327
1 Simon the Gator(SIMON) naar CVE
$0.008911251
1 Simon the Gator(SIMON) naar DJF
Fr0.0164079
1 Simon the Gator(SIMON) naar DOP
$0.005956902
1 Simon the Gator(SIMON) naar DZD
د.ج0.012129795
1 Simon the Gator(SIMON) naar FJD
$0.000211356
1 Simon the Gator(SIMON) naar GNF
Fr0.8060265
1 Simon the Gator(SIMON) naar GTQ
Q0.000710082
1 Simon the Gator(SIMON) naar GYD
$0.01939284
1 Simon the Gator(SIMON) naar ISK
kr0.0116802

Simon the Gator bron

Voor een beter begrip van Simon the Gator kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Simon the Gator
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Simon the Gator

Hoeveel is Simon the Gator (SIMON) vandaag waard?
De live SIMON prijs in USD is 0.0000927 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SIMON naar USD prijs?
De huidige prijs van SIMON naar USD is $ 0.0000927. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Simon the Gator?
De marktkapitalisatie van SIMON is $ 59.95K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SIMON?
De circulerende voorraad van SIMON is 646.75M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SIMON?
SIMON bereikte een ATH-prijs van 0.00509385059964004 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SIMON?
SIMON zag een ATL-prijs van 0.000093551611259241 USD.
Wat is het handelsvolume van SIMON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SIMON is $ 4.29K USD.
Zal SIMON dit jaar hoger gaan?
SIMON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SIMON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:36:50 (UTC+8)

Simon the Gator (SIMON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

SIMON-naar-USD calculator

Bedrag

SIMON
SIMON
USD
USD

1 SIMON = 0.0000927 USD

Handel in SIMON

SIMON/USDT
$0.0000927
$0.0000927$0.0000927
-4.82%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,744.80
$101,744.80$101,744.80

-1.39%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,303.43
$3,303.43$3,303.43

-5.81%

Solana logo

Solana

SOL

$156.92
$156.92$156.92

-2.82%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1666
$1.1666$1.1666

+677.73%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,744.80
$101,744.80$101,744.80

-1.39%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,303.43
$3,303.43$3,303.43

-5.81%

Solana logo

Solana

SOL

$156.92
$156.92$156.92

-2.82%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2328
$2.2328$2.2328

-2.16%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16345
$0.16345$0.16345

-0.29%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.13051
$0.13051$0.13051

+750.78%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1666
$1.1666$1.1666

+677.73%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000699
$0.000000000699$0.000000000699

+712.79%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.3324
$0.3324$0.3324

+564.80%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000042391
$0.0000000042391$0.0000000042391

+202.74%