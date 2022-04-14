Silo Finance (SILO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Silo Finance (SILO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Silo Finance (SILO) Informatie Silo Finance is a non-custodial liquidity protocol that implements high-yield, isolated lending markets. Silo Finance is a non-custodial liquidity protocol that implements high-yield, isolated lending markets. Officiële website: https://www.silo.finance/ Whitepaper: https://docs.silo.finance/ Block explorer: https://etherscan.io/address/0xf0b2dd79324a66d2108c961d680f7616e1486bb0 Koop nu SILO!

Silo Finance (SILO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Silo Finance (SILO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 836.69M $ 836.69M $ 836.69M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.97M $ 19.97M $ 19.97M Hoogste ooit: $ 0.061 $ 0.061 $ 0.061 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.01997 $ 0.01997 $ 0.01997 Meer informatie over Silo Finance (SILO) prijs

Silo Finance (SILO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Silo Finance (SILO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SILO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SILO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SILO begrijpt, kun je de live prijs van SILO token verkennen!

