SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero's progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players' own destinies and fortunes to another level!

Officiële website: https://sidusheroes.com/
Whitepaper: https://static.sidusheroes.com/prod/site/whitepaper.pdf
Block explorer: https://etherscan.io/token/0x549020a9Cb845220D66d3E9c6D9F9eF61C981102

Sidus Heroes (SIDUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sidus Heroes (SIDUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.95M $ 7.95M $ 7.95M Totale voorraad: $ 18.89B $ 18.89B $ 18.89B Circulerende voorraad: $ 14.97B $ 14.97B $ 14.97B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.93M $ 15.93M $ 15.93M Hoogste ooit: $ 0.009586 $ 0.009586 $ 0.009586 Laagste ooit: $ 0.000404514093510917 $ 0.000404514093510917 $ 0.000404514093510917 Huidige prijs: $ 0.000531 $ 0.000531 $ 0.000531 Meer informatie over Sidus Heroes (SIDUS) prijs

Sidus Heroes (SIDUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sidus Heroes (SIDUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SIDUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SIDUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SIDUS begrijpt, kun je de live prijs van SIDUS token verkennen!

