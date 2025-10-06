Wat is Shping (SHPING)?

Shping is a Web3 universal rewards app disrupting the retail space through the tokenisation of rewards. It is one of the few real examples of DeFi blockchain technology powering everyday activity, rewarding shoppers for uploading receipts, discovering products, writing reviews, and engaging with brands. With Australia as the proof-of-concept market, the app has grown to nearly 300,000 users, making it a clear demonstration of mass blockchain adoption by the non-crypto community. Most users interact with Shping daily without even realising it's powered by blockchain. The SHPING token fuels this ecosystem, rewarding consumers and enabling direct connections between brands and shoppers across all retail environments. Integrated with exchnages for simple on-ramp and off-ramp, Shping ensures rewards can be redeemed easily as cash or crypto. Shping proves that blockchain can seamlessly fit into consumer behaviour and is paving the way for the future of retail engagement.

Shping is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeShping investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.



Bovendien kun je:

- De beschikbaarheid van SHPING staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.

- Beoordelingen en analyses over Shping lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Shping aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Shping Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Shping (SHPING) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Shping (SHPING) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Shping te bekijken.

Bekijk nu de Shping prijsvoorspelling !

Shping (SHPING) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Shping (SHPING) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SHPING token !

Hoe koop je Shping (SHPING)?

Op zoek naar Hoe koop je Shping? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Shping gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

SHPING naar lokale valuta's

Probeer Converter

Shping bron

Voor een beter begrip van Shping kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Shping Hoeveel is Shping (SHPING) vandaag waard? De live SHPING prijs in USD is 0.003159 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige SHPING naar USD prijs? $ 0.003159 . Bekijk De huidige prijs van SHPING naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van Shping? De marktkapitalisatie van SHPING is $ 7.22M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van SHPING? De circulerende voorraad van SHPING is 2.29B USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van SHPING? SHPING bereikte een ATH-prijs van 0.09883818226512335 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SHPING? SHPING zag een ATL-prijs van 0 USD . Wat is het handelsvolume van SHPING? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SHPING is $ 57.69K USD . Zal SHPING dit jaar hoger gaan? SHPING kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SHPING prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

Shping (SHPING) Belangrijke updates uit de sector

