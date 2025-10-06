BeursDEX+
De live Shopify prijs vandaag is 161.53 USD. Volg realtime SHOPON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SHOPON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 SHOPON naar USD live prijs:

$161.53
$161.53$161.53
-3.29%1D
USD
Shopify (SHOPON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:57:13 (UTC+8)

Shopify (SHOPON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 154.52
$ 154.52$ 154.52
24u laag
$ 173.87
$ 173.87$ 173.87
24u hoog

$ 154.52
$ 154.52$ 154.52

$ 173.87
$ 173.87$ 173.87

$ 182.1711035353474
$ 182.1711035353474$ 182.1711035353474

$ 138.6031384583193
$ 138.6031384583193$ 138.6031384583193

+0.16%

-3.29%

-9.99%

-9.99%

Shopify (SHOPON) real-time prijs is $ 161.53. De afgelopen 24 uur werd er SHOPON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 154.52 en een hoogtepunt van $ 173.87, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SHOPON hoogste prijs aller tijden is $ 182.1711035353474, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 138.6031384583193 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SHOPON met +0.16% veranderd in het afgelopen uur, -3.29% in de afgelopen 24 uur en -9.99% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Shopify (SHOPON) Marktinformatie

No.2397

$ 571.21K
$ 571.21K$ 571.21K

$ 67.12K
$ 67.12K$ 67.12K

$ 571.21K
$ 571.21K$ 571.21K

3.54K
3.54K 3.54K

3,536.27517852
3,536.27517852 3,536.27517852

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Shopify is $ 571.21K, met een handelsvolume van $ 67.12K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SHOPON is 3.54K, met een totale voorraad van 3536.27517852. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 571.21K.

Shopify (SHOPON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Shopify prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -5.4951-3.29%
30 dagen$ -2.88-1.76%
60 dagen$ +61.53+61.53%
90 dagen$ +61.53+61.53%
Shopify prijswijziging vandaag

SHOPON registreerde vandaag een verandering van $ -5.4951 (-3.29%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Shopify 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -2.88 (-1.76%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Shopify 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,SHOPON zien we een verandering van $ +61.53 (+61.53%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Shopify 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +61.53 (+61.53%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Shopify (SHOPON) bekijken?

Bekijk nu de Shopifyprijsgeschiedenispagina.

Wat is Shopify (SHOPON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Shopify is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeShopify investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van SHOPON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Shopify lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Shopify aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Shopify Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Shopify (SHOPON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Shopify (SHOPON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Shopify te bekijken.

Bekijk nu de Shopify prijsvoorspelling !

Shopify (SHOPON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Shopify (SHOPON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SHOPON token !

Hoe koop je Shopify (SHOPON)?

Op zoek naar Hoe koop je Shopify? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Shopify gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

SHOPON naar lokale valuta's

Shopify bron

Voor een beter begrip van Shopify kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Shopify
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Shopify

Hoeveel is Shopify (SHOPON) vandaag waard?
De live SHOPON prijs in USD is 161.53 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SHOPON naar USD prijs?
De huidige prijs van SHOPON naar USD is $ 161.53. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Shopify?
De marktkapitalisatie van SHOPON is $ 571.21K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SHOPON?
De circulerende voorraad van SHOPON is 3.54K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SHOPON?
SHOPON bereikte een ATH-prijs van 182.1711035353474 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SHOPON?
SHOPON zag een ATL-prijs van 138.6031384583193 USD.
Wat is het handelsvolume van SHOPON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SHOPON is $ 67.12K USD.
Zal SHOPON dit jaar hoger gaan?
SHOPON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SHOPON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:57:13 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

