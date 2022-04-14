Mars Battle (SHOOT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mars Battle (SHOOT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mars Battle (SHOOT) Informatie Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet. Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet. Officiële website: https://www.mars4.me/mars-battle Block explorer: https://etherscan.io/token/0xbc61e13ca6830fc7f035fd0e90a01cd08be6dcaa Koop nu SHOOT!

Mars Battle (SHOOT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mars Battle (SHOOT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.03K $ 15.03K $ 15.03K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 91.73M $ 91.73M $ 91.73M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 163.80K $ 163.80K $ 163.80K Hoogste ooit: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 Laagste ooit: $ 0.000099334356718388 $ 0.000099334356718388 $ 0.000099334356718388 Huidige prijs: $ 0.0001638 $ 0.0001638 $ 0.0001638 Meer informatie over Mars Battle (SHOOT) prijs

Mars Battle (SHOOT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mars Battle (SHOOT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHOOT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHOOT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHOOT begrijpt, kun je de live prijs van SHOOT token verkennen!

Hoe koop je SHOOT? Wil je Mars Battle (SHOOT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SHOOT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SHOOT koopt op MEXC!

Mars Battle (SHOOT) Prijsgeschiedenis Door de SHOOT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SHOOT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SHOOT Wil je weten waar je SHOOT naartoe gaat? Onze SHOOT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SHOOT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!