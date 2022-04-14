Shiro Neko (SHIRO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Shiro Neko (SHIRO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Shiro Neko (SHIRO) Informatie Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO. Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO. Officiële website: https://www.shironeko.gg/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xb0AC2b5a73da0e67A8e5489Ba922B3f8d582e058 Koop nu SHIRO!

Shiro Neko (SHIRO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Shiro Neko (SHIRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Totale voorraad: $ 767.76T $ 767.76T $ 767.76T Circulerende voorraad: $ 498.53T $ 498.53T $ 498.53T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.48M $ 3.48M $ 3.48M Hoogste ooit: $ 0.0000009666 $ 0.0000009666 $ 0.0000009666 Laagste ooit: $ 0.000000000527740699 $ 0.000000000527740699 $ 0.000000000527740699 Huidige prijs: $ 0.000000003483 $ 0.000000003483 $ 0.000000003483 Meer informatie over Shiro Neko (SHIRO) prijs

Shiro Neko (SHIRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Shiro Neko (SHIRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHIRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHIRO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHIRO begrijpt, kun je de live prijs van SHIRO token verkennen!

Hoe koop je SHIRO? Wil je Shiro Neko (SHIRO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SHIRO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SHIRO koopt op MEXC!

Shiro Neko (SHIRO) Prijsgeschiedenis Door de SHIRO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SHIRO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SHIRO Wil je weten waar je SHIRO naartoe gaat? Onze SHIRO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SHIRO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!