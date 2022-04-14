SHIBBABY (SHIBBABY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SHIBBABY (SHIBBABY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SHIBBABY (SHIBBABY) Informatie $SHIBBABY transforms the concept of conventional meme tokens. As a playful Shiba Inu, SHIBBABY evolves beyond a simple digital currency; it becomes a symbol of victory and a beacon for community values. $SHIBBABY transforms the concept of conventional meme tokens. As a playful Shiba Inu, SHIBBABY evolves beyond a simple digital currency; it becomes a symbol of victory and a beacon for community values. Officiële website: https://shibbaby.io/ Whitepaper: https://shibbaby.gitbook.io/shibbaby Block explorer: https://bscscan.com/token/0x14de85db4eb2e491a1d79b645b679f2e32df6476 Koop nu SHIBBABY!

SHIBBABY (SHIBBABY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SHIBBABY (SHIBBABY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: -- -- -- Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): -- -- -- Hoogste ooit: $ 0.00000000000192 $ 0.00000000000192 $ 0.00000000000192 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.00000000000100955 $ 0.00000000000100955 $ 0.00000000000100955 Meer informatie over SHIBBABY (SHIBBABY) prijs

SHIBBABY (SHIBBABY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SHIBBABY (SHIBBABY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHIBBABY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHIBBABY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHIBBABY begrijpt, kun je de live prijs van SHIBBABY token verkennen!

Hoe koop je SHIBBABY? Wil je SHIBBABY (SHIBBABY) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SHIBBABY te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SHIBBABY koopt op MEXC!

SHIBBABY (SHIBBABY) Prijsgeschiedenis Door de SHIBBABY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SHIBBABY prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SHIBBABY Wil je weten waar je SHIBBABY naartoe gaat? Onze SHIBBABY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SHIBBABY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!