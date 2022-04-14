BitShiba (SHIBA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BitShiba (SHIBA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BitShiba (SHIBA) Informatie BitShiba is a community focused project which seeks to provide equal financial opportunities to all peoples from all places. Decisions about BitShiba's future will be made by $SHIBA holders though the use of a DAO. The BitShiba community is the project's main focus as strong communities and decentralization are widely considered two of the most important aspects about cryptocurrency. The project has a no man (or woman) left behind attitude and strives to make sure all community members can be successful. Officiële website: https://bitshiba.io/ Whitepaper: https://bitshiba.io/litepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0xb84cbbf09b3ed388a45cd875ebba41a20365e6e7 Koop nu SHIBA!

BitShiba (SHIBA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BitShiba (SHIBA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 578.00K $ 578.00K $ 578.00K Hoogste ooit: $ 0.00000012378 $ 0.00000012378 $ 0.00000012378 Laagste ooit: $ 0.000000000337922519 $ 0.000000000337922519 $ 0.000000000337922519 Huidige prijs: $ 0.000000000578 $ 0.000000000578 $ 0.000000000578 Meer informatie over BitShiba (SHIBA) prijs

BitShiba (SHIBA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BitShiba (SHIBA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHIBA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHIBA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHIBA begrijpt, kun je de live prijs van SHIBA token verkennen!

Hoe koop je SHIBA? Wil je BitShiba (SHIBA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SHIBA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SHIBA koopt op MEXC!

BitShiba (SHIBA) Prijsgeschiedenis Door de SHIBA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SHIBA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SHIBA Wil je weten waar je SHIBA naartoe gaat? Onze SHIBA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SHIBA token!

