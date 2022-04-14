MyShell Token (SHELL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MyShell Token (SHELL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MyShell Token (SHELL) Informatie MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership. MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership. Officiële website: https://myshell.ai/ Whitepaper: https://docs.myshell.ai Block explorer: https://etherscan.io/token/0xf2c88757f8d03634671208935974B60a2a28Bdb3 Koop nu SHELL!

MyShell Token (SHELL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MyShell Token (SHELL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 37.34M $ 37.34M $ 37.34M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 303.83M $ 303.83M $ 303.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 122.90M $ 122.90M $ 122.90M Hoogste ooit: $ 0.88 $ 0.88 $ 0.88 Laagste ooit: $ 0.1060460064020276 $ 0.1060460064020276 $ 0.1060460064020276 Huidige prijs: $ 0.1229 $ 0.1229 $ 0.1229 Meer informatie over MyShell Token (SHELL) prijs

MyShell Token (SHELL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MyShell Token (SHELL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHELL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHELL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHELL begrijpt, kun je de live prijs van SHELL token verkennen!

