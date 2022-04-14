Shark Cat (SHARKCAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Shark Cat (SHARKCAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Shark Cat (SHARKCAT) Informatie A memecoin about a cat with a shark hat. A memecoin about a cat with a shark hat. Officiële website: https://www.sharkcatsolana.org/ Block explorer: https://solscan.io/token/6D7NaB2xsLd7cauWu1wKk6KBsJohJmP2qZH9GEfVi5Ui Koop nu SHARKCAT!

Shark Cat (SHARKCAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Shark Cat (SHARKCAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Totale voorraad: $ 989.90M $ 989.90M $ 989.90M Circulerende voorraad: $ 989.90M $ 989.90M $ 989.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Hoogste ooit: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Laagste ooit: $ 0.001137772222603809 $ 0.001137772222603809 $ 0.001137772222603809 Huidige prijs: $ 0.00269 $ 0.00269 $ 0.00269 Meer informatie over Shark Cat (SHARKCAT) prijs

Shark Cat (SHARKCAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Shark Cat (SHARKCAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHARKCAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHARKCAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHARKCAT begrijpt, kun je de live prijs van SHARKCAT token verkennen!

Shark Cat (SHARKCAT) Prijsgeschiedenis Door de SHARKCAT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SHARKCAT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SHARKCAT Wil je weten waar je SHARKCAT naartoe gaat? Onze SHARKCAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SHARKCAT token!

