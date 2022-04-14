WorldShards (SHARDS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in WorldShards (SHARDS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

WorldShards (SHARDS) Informatie WorldShards is a cross-platform F2P MMORPG with crafting & survival mechanics set in a world full of cats. Our product targets regular gamers and is built in a Web3 philosophy, with seamless onboarding, deep economy, and rich gameplay. WorldShards is a cross-platform F2P MMORPG with crafting & survival mechanics set in a world full of cats. Our product targets regular gamers and is built in a Web3 philosophy, with seamless onboarding, deep economy, and rich gameplay. Officiële website: https://www.worldshards.online/ Whitepaper: https://wiki.worldshards.online/usdshards-token Block explorer: https://bscscan.com/token/0x38fd4ee2ade8b4be157dfee3d6b8979c78a56145 Koop nu SHARDS!

Marktkapitalisatie: --
Totale voorraad: $ 5.00B
Circulerende voorraad: --
FDV (volledig verwaterde waardering): $ 34.19M
Hoogste ooit: $ 0.0655
Laagste ooit: --
Huidige prijs: $ 0.006837

WorldShards (SHARDS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WorldShards (SHARDS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHARDS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHARDS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHARDS begrijpt, kun je de live prijs van SHARDS token verkennen!

