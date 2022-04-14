Seedify.fund (SFUND) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Seedify.fund (SFUND), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Seedify.fund (SFUND) Informatie Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience. Officiële website: https://seedify.fund/ Whitepaper: https://docs.seedify.fund/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x477bc8d23c634c154061869478bce96be6045d12

Seedify.fund (SFUND) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Seedify.fund (SFUND), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.11M $ 14.11M $ 14.11M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 74.16M $ 74.16M $ 74.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.03M $ 19.03M $ 19.03M Hoogste ooit: $ 16.935 $ 16.935 $ 16.935 Laagste ooit: $ 0.28641308 $ 0.28641308 $ 0.28641308 Huidige prijs: $ 0.1903 $ 0.1903 $ 0.1903 Meer informatie over Seedify.fund (SFUND) prijs

Seedify.fund (SFUND) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Seedify.fund (SFUND) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SFUND tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SFUND tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SFUND begrijpt, kun je de live prijs van SFUND token verkennen!

Hoe koop je SFUND? Wil je Seedify.fund (SFUND) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SFUND te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SFUND koopt op MEXC!

Seedify.fund (SFUND) Prijsgeschiedenis Door de SFUND prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SFUND prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SFUND Wil je weten waar je SFUND naartoe gaat? Onze SFUND prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SFUND token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

