SFL (SFL) Informatie Shuffle is an O2O hybrid blockchain-based mobile payment solution operated by THE HUMANPLUS Inc., a system integration and development company headquartered in Seoul, Korea. Shuffle is striving to create a new economic paradigm by connecting FinTech and Blockchain & Crypto. It's a mainnet coin based on EVMOS folked blockchain. Officiële website: http://www.hupayx.com/ Block explorer: https://polygonscan.com/address/0xbbe2b016271c22d3de3f961480af2941a0c4d067

SFL (SFL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SFL (SFL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.38M $ 16.38M $ 16.38M Hoogste ooit: $ 0.0153 $ 0.0153 $ 0.0153 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.001638 $ 0.001638 $ 0.001638 Meer informatie over SFL (SFL) prijs

SFL (SFL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SFL (SFL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SFL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SFL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SFL begrijpt, kun je de live prijs van SFL token verkennen!

