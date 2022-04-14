Singularity Finance (SFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Singularity Finance (SFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Singularity Finance (SFI) Informatie Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency. Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency. Officiële website: https://singularityfinance.ai Whitepaper: https://docs.singularityfinance.ai/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x7636d8722fdf7cd34232a915e48e96aa3eb386bf Koop nu SFI!

Singularity Finance (SFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Singularity Finance (SFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 155.50M $ 155.50M $ 155.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.05M $ 15.05M $ 15.05M Hoogste ooit: $ 0.2615 $ 0.2615 $ 0.2615 Laagste ooit: $ 0.029592132948156498 $ 0.029592132948156498 $ 0.029592132948156498 Huidige prijs: $ 0.0301 $ 0.0301 $ 0.0301 Meer informatie over Singularity Finance (SFI) prijs

Singularity Finance (SFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Singularity Finance (SFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SFI begrijpt, kun je de live prijs van SFI token verkennen!

