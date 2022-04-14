SENSORIUM (SENSO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SENSORIUM (SENSO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SENSORIUM (SENSO) Informatie Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022. Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022. Officiële website: https://sensoriumxr.com/ Whitepaper: https://sensoriumxr.com/static/SENSO_Whitepaper_compressed_5e6d06a197.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0xc19b6a4ac7c7cc24459f08984bbd09664af17bd1 Koop nu SENSO!

SENSORIUM (SENSO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SENSORIUM (SENSO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 234.70K $ 234.70K $ 234.70K Totale voorraad: $ 715.28M $ 715.28M $ 715.28M Circulerende voorraad: $ 70.27M $ 70.27M $ 70.27M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Hoogste ooit: $ 3.4 $ 3.4 $ 3.4 Laagste ooit: $ 0.003288269862584537 $ 0.003288269862584537 $ 0.003288269862584537 Huidige prijs: $ 0.00334 $ 0.00334 $ 0.00334 Meer informatie over SENSORIUM (SENSO) prijs

SENSORIUM (SENSO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SENSORIUM (SENSO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SENSO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SENSO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SENSO begrijpt, kun je de live prijs van SENSO token verkennen!

Hoe koop je SENSO? Wil je SENSORIUM (SENSO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SENSO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SENSO koopt op MEXC!

SENSORIUM (SENSO) Prijsgeschiedenis Door de SENSO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SENSO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SENSO Wil je weten waar je SENSO naartoe gaat? Onze SENSO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SENSO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!