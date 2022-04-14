Sentio Protocol (SEN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sentio Protocol (SEN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sentio Protocol (SEN) Informatie Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how. Officiële website: https://sentio.ai/ Whitepaper: https://docs.sentio.ai/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x421b05cf5ce28Cb7347E73e2278E84472F0E4a88

Sentio Protocol (SEN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sentio Protocol (SEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 98.00M $ 98.00M $ 98.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Hoogste ooit: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Laagste ooit: $ 0.000201297989722525 $ 0.000201297989722525 $ 0.000201297989722525 Huidige prijs: $ 0.01509 $ 0.01509 $ 0.01509 Meer informatie over Sentio Protocol (SEN) prijs

Sentio Protocol (SEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sentio Protocol (SEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SEN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SEN begrijpt, kun je de live prijs van SEN token verkennen!

