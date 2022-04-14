Selo (SELO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Selo (SELO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Selo (SELO) Informatie SELO+ is a hyperlocal-based life-logging app with an inbuilt Social-Fi and augmented NFT narrative. SELO+ is a hyperlocal-based life-logging app with an inbuilt Social-Fi and augmented NFT narrative. Officiële website: https://www.mooonshot.ai/ Whitepaper: https://wp.seloplus.com/eng/ Block explorer: https://klaytnscope.com/account/0x342633c4a7f91094096e15b513f039af52e960d9 Koop nu SELO!

Selo (SELO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Selo (SELO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.61K Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 59.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 60.40K Hoogste ooit: $ 0.85735 Laagste ooit: $ 0.000278432011971831 Huidige prijs: $ 0.0000604 Meer informatie over Selo (SELO) prijs

Selo (SELO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Selo (SELO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SELO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SELO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SELO begrijpt, kun je de live prijs van SELO token verkennen!

Hoe koop je SELO? Wil je Selo (SELO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SELO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SELO koopt op MEXC!

Selo (SELO) Prijsgeschiedenis Door de SELO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SELO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SELO Wil je weten waar je SELO naartoe gaat? Onze SELO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SELO token!

