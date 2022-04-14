Kryptonite (SEILOR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kryptonite (SEILOR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kryptonite (SEILOR) Informatie Kryptonite Finance is a next-generation DeFi platform that empowers users with advanced artificial intelligence capabilities to identify actionable opportunities both on-chain and offchain. By addressing the inefficiencies present in the blockchain space, our AI agent can perform cross-chain swaps, discover DeFi pools with optimal adjusted ROI, and effectively manage collateral. Kryptonite Finance is a next-generation DeFi platform that empowers users with advanced artificial intelligence capabilities to identify actionable opportunities both on-chain and offchain. By addressing the inefficiencies present in the blockchain space, our AI agent can perform cross-chain swaps, discover DeFi pools with optimal adjusted ROI, and effectively manage collateral. Officiële website: https://www.kryptonite.finance Whitepaper: https://kryptonite-obj.s3.eu-central-1.amazonaws.com/lite/White_Paper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0xE29142E14E52bdFBb8108076f66f49661F10EC10 Koop nu SEILOR!

Kryptonite (SEILOR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kryptonite (SEILOR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 676.00K $ 676.00K $ 676.00K Hoogste ooit: $ 0.17111 $ 0.17111 $ 0.17111 Laagste ooit: $ 0.000501113399196151 $ 0.000501113399196151 $ 0.000501113399196151 Huidige prijs: $ 0.000676 $ 0.000676 $ 0.000676 Meer informatie over Kryptonite (SEILOR) prijs

Kryptonite (SEILOR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kryptonite (SEILOR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SEILOR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SEILOR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SEILOR begrijpt, kun je de live prijs van SEILOR token verkennen!

Hoe koop je SEILOR? Wil je Kryptonite (SEILOR) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SEILOR te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SEILOR koopt op MEXC!

Kryptonite (SEILOR) Prijsgeschiedenis Door de SEILOR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SEILOR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SEILOR Wil je weten waar je SEILOR naartoe gaat? Onze SEILOR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SEILOR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!