SEED (SEED) Informatie From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe.With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain. From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe.With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain. Officiële website: https://playseedgo.com/play Block explorer: https://suiscan.xyz/ Koop nu SEED!

SEED (SEED) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SEED (SEED), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 455.81K $ 455.81K $ 455.81K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 355.82M $ 355.82M $ 355.82M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Hoogste ooit: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Laagste ooit: $ 0.001016197397918294 $ 0.001016197397918294 $ 0.001016197397918294 Huidige prijs: $ 0.001281 $ 0.001281 $ 0.001281 Meer informatie over SEED (SEED) prijs

SEED (SEED) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SEED (SEED) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SEED tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SEED tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SEED begrijpt, kun je de live prijs van SEED token verkennen!

SEED (SEED) Prijsgeschiedenis Door de SEED prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SEED prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SEED Wil je weten waar je SEED naartoe gaat? Onze SEED prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SEED token!

