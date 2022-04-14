SEDA (SEDA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SEDA (SEDA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SEDA (SEDA) Informatie SEDA is a standard for modular data transport and querying. Any data type, for all networks. Officiële website: https://www.seda.xyz/ Whitepaper: https://docs.seda.xyz/seda-network Block explorer: https://etherscan.io/token/0x14862c03A0cACcC1aB328B062E64e31B2a1afcd7

SEDA (SEDA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SEDA (SEDA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 38.51M $ 38.51M $ 38.51M Hoogste ooit: $ 0.09318 $ 0.09318 $ 0.09318 Laagste ooit: $ 0.02137232710306968 $ 0.02137232710306968 $ 0.02137232710306968 Huidige prijs: $ 0.03808 $ 0.03808 $ 0.03808 Meer informatie over SEDA (SEDA) prijs

SEDA (SEDA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SEDA (SEDA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SEDA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SEDA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SEDA begrijpt, kun je de live prijs van SEDA token verkennen!

Hoe koop je SEDA? Wil je SEDA (SEDA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SEDA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

SEDA (SEDA) Prijsgeschiedenis Door de SEDA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SEDA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SEDA Wil je weten waar je SEDA naartoe gaat? Onze SEDA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SEDA token!

