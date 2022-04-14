Securist (SECU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Securist (SECU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Securist (SECU) Informatie SECU is the native utility token of the SECURIST platform. It is rewarded to companies and consultants using the SECURIST platform as an incentive for active contributions and is used as a currency to access information security services and the ATHENA ISMS solution at competitive prices. SECU is continuously expanding to enhance the information security of both individuals and organizations. SECU is the native utility token of the SECURIST platform. It is rewarded to companies and consultants using the SECURIST platform as an incentive for active contributions and is used as a currency to access information security services and the ATHENA ISMS solution at competitive prices. SECU is continuously expanding to enhance the information security of both individuals and organizations. Officiële website: http://securistoken.info Whitepaper: https://securist.gitbook.io/securist Block explorer: https://solscan.io/token/5rif6UEnBRr1UDHGRzvJiALU4ChBaqpdHEcX1wpevH3v Koop nu SECU!

Securist (SECU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Securist (SECU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 107.82K $ 107.82K $ 107.82K Hoogste ooit: $ 0.0266 $ 0.0266 $ 0.0266 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.001198 $ 0.001198 $ 0.001198 Meer informatie over Securist (SECU) prijs

Securist (SECU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Securist (SECU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SECU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SECU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SECU begrijpt, kun je de live prijs van SECU token verkennen!

Securist (SECU) Prijsgeschiedenis Door de SECU prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SECU prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SECU Wil je weten waar je SECU naartoe gaat? Onze SECU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SECU token!

