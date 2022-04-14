Seamless (SEAM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Seamless (SEAM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Seamless (SEAM) Informatie Seamless Protocol is the first decentralized, native lending and borrowing protocol on Base. Seamless lays the foundation for modern DeFi, focusing on lower-collateral borrowing and a better user experience to inspire the masses. Officiële website: https://www.seamlessprotocol.com/ Whitepaper: https://docs.seamlessprotocol.com/ Block explorer: https://basescan.org/token/0x1C7a460413dD4e964f96D8dFC56E7223cE88CD85

Seamless (SEAM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Seamless (SEAM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 37.29M $ 37.29M $ 37.29M Hoogste ooit: $ 19.467 $ 19.467 $ 19.467 Laagste ooit: $ 0.34511235895459 $ 0.34511235895459 $ 0.34511235895459 Huidige prijs: $ 0.3729 $ 0.3729 $ 0.3729 Meer informatie over Seamless (SEAM) prijs

Seamless (SEAM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Seamless (SEAM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SEAM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SEAM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SEAM begrijpt, kun je de live prijs van SEAM token verkennen!

Hoe koop je SEAM? Wil je Seamless (SEAM) toevoegen aan je portfolio?

Seamless (SEAM) Prijsgeschiedenis Door de SEAM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SEAM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SEAM Wil je weten waar je SEAM naartoe gaat? Onze SEAM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SEAM token!

