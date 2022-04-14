Shieldeum (SDM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Shieldeum (SDM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Shieldeum (SDM) Informatie Secure Computing Power for 440 million Crypto Users by AI Powered Decentralized Physical Infrastructure network. Secure Computing Power for 440 million Crypto Users by AI Powered Decentralized Physical Infrastructure network. Officiële website: https://shieldeum.net/ Whitepaper: https://docs.shieldeum.net/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x516f8a1fB458EBdcFd0F544fF85c69C1c0Ebc31d Koop nu SDM!

Shieldeum (SDM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Shieldeum (SDM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 652.51K $ 652.51K $ 652.51K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 294.06M $ 294.06M $ 294.06M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Hoogste ooit: $ 0.245913 $ 0.245913 $ 0.245913 Laagste ooit: $ 0.002107556072670765 $ 0.002107556072670765 $ 0.002107556072670765 Huidige prijs: $ 0.002219 $ 0.002219 $ 0.002219 Meer informatie over Shieldeum (SDM) prijs

Shieldeum (SDM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Shieldeum (SDM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SDM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SDM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SDM begrijpt, kun je de live prijs van SDM token verkennen!

